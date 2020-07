Provincia Rifiuti all’ingresso del carcere di Ariano Irpino: l’appello del sindacato 6 luglio 2020

Di seguito la lettera inviata alle autorità locali dalla segreteria provinciale OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria:

“Illustrissime Autorità, più volte è stato segnalato alle SS.LL., della grave situazione che si verifica a seguito della presenza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in prossimità del cancello secondario di ingresso alla Casa Circondariale di Ariano Irpino.

La situazione è peggiorata in questi giorni, a seguito della sospensione della raccolta dei

rifiuti da parte della ditta incaricata, a seguito della chiusura dello STIR di Avellino.

Purtroppo lo spettacolo che si presenta è davvero sconcertante, oltre ad essere allarmante

per motivi sanitari, amplificate dalle temperature elevate della stagione estiva, non possiamo

rappresentarvi la nostra preoccupazione in merito al rischio della sicurezza dell’Istituto

Penitenziario, nello specifico, tali rifiuti, depositati oltre ai cassonetti presenti, per terra e a volte

lanciati dalle autovetture, causano il completo sbarramento dell’ingresso secondario, che in caso

di guasto del cancello principale, diventerebbe impraticabile ed in casi di emergenza sarebbe un

fatto molto grave e preoccupante, oltre a poter assumere rilievi di natura Penale.

Oltre alle ragioni di cui sopra, questa O.S. è preoccupata anche e soprattutto dal fatto, che

in caso di incendio dei rifiuti, tali cassonetti sono collocati a ridosso della cabina elettrica

dell’ENEL, pertanto molto pericolosa, per la pubblica incolumità, nonché provocherebbe il

blackhoute dell’Istituto Penitenziario.

Questa O.S. chiede alle SS.LL. di voler disporre idonei ed urgenti accertamenti e di voler

adottare ogni utile provvedimento per salvaguardare il bene primario della Salute Pubblica e

nonché dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica interna ed esterna alla Casa Circondariale di Ariano

Irpino (AV).

Si resta in attesa di un Vostro, sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti”.