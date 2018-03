Provincia Rifacimento delle strade comunali, l’Amministrazione di Ariano Irpino imprime un’accelerazione 30 marzo 2018

E’ stato firmato il contratto con l’azienda che si è aggiudicata l’appalto. L’impresa aggiudicataria dei lavori è la MAVI Costruzioni. L’importo a base d’asta è pari a 554.559,47 euro oltre ad 3.041,50 euro per oneri della sicurezza. La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Vincenzo Cardinale Ciccotti,

funzionario tecnico del Comune di Ariano Irpino.

“Siamo ormai in rampa di lancio. A breve dovrebbero partire i cantieri. Nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro per stabilire un crono-programma di interventi, al fine di ridurre al minimo i disagi per cittadini e commercianti. Qualche difficoltà non mancherà, ma si tratta di lavori necessari. Non più interventi tampone, ma un ripristino integrale delle strade”, sottolinea il vice- sindaco con delega alla Mobilità, Giovannantonio Puopolo.

L’intervento è stato elaborato al fine di migliorare la funzionalità e l’utilizzo dei percorsi carrabili del perimetro urbano con interventi di riabilitazione e ripristino dell’attuale struttura viaria, delle caratteristiche di regolarità, aderenza e portanza delle strade coinvolte nonché l’eliminazione di quei

difetti evidenziati durante l’esercizio delle infrastrutture. I tratti interessati sono stati suddivisi in 11 percorsi, per una superficie totale di nove chilometri.

1) via Cardito; (inizio Km. 18+808 a Km. 19+404)

2) via Cardito / via Maddalena

3) via Maddalena / San Domenico

4) San Domenico / Piazza Duomo

5) San Domenico / bivio via Riscatto

6) bivio via Riscatto / bivio San Antonio

7) bivio San Antonio / via Martiri

8) San Leonardo

9) via Calvario

10) via Fontananuova

11) piano di zona Cardito.

“Non nascondiamo la nostra soddisfazione per questa tappa fondamentale della firma del contratto – conclude il vice-sindaco Puopolo -. Ci consente di accelerare l’iter e organizzare i primi cantieri per un restyling totale delle strade di nostra competenza”.