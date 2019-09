Riconversione green delle aziende di Pianodardine, Sibilia: “Il Governo al fianco di Avellino”

Al tavolo del Centro coordinamento sicurezza in Prefettura era presente anche il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. Il quale, come prima cosa, ha elogiato il lavoro delle forze dell’ordine e ha dato atto al piano di sicurezza varato. “C’è stato un lavoro encomiabile da parte di tutti – sottolinea- . A cominciare dai vigili del fuoco. Ora la priorità, dopo la messa in sicurezza della fabbrica, è la necessità di avere analisi approfondite per capire le ricadute della diossina sul suolo e sull’acqua. E’ un lavoro molto complesso che richiede tempo. Però ho notato che già sono stati fatti dei campionamenti. Occorre attendere”.

Al sottosegretario Sibilia viene posta la questione del tipo di sviluppo deve avere la provincia di Avellino. I fatti di Pianodardine impongono, ovviamente, una serie riflessione. “Il nuovo Governo – afferma Sibilia – è molto sensibile verso le questioni ambientali. Sottoporrò la questione al Ministro Costa con il quale, in questi giorni, sono in contatto continuo. In particolare, il tema è quello di concedere incentivi fiscali a chi converte il proprio business, a chi lo rende sostenibile dal punto di vista ambientale. Lavoremo in tal senso”.