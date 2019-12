Riciclaggio e truffa: restituiti 80mila euro

di Anfan – Il gip Marcello Rotondi ha ordinato la restituzione di ottantamila euro a una signora (non indagata), un suo familiare era finito in una indagine fra Como e diversi comuni fra i quali Avellino. I soldi erano detenuti lecitamente. Il giudice per le udienze preliminari ha accolto l’istanza curata dall’avvocato Gerardo di Martino che ha dimostrato la liceità del denaro (ammissibilità rispetto alle normative previste).

Parere favorevoli, rispetto a quanto sostenuto dalla difesa, sono arrivate anche dai pubblici ministeri, Fabio Massimo Del Mauro e Roberto Patscot. Il sequestro rientrava in altri provvedimenti, per oltre tredici milioni di euro, applicati dal gip, Paolo Cassano, a ventuno persone. Era teorizzata l’esistenza di un’associazione a delinquere che si occupava – per l’accusa – di piazzare abusivamente prodotti finanziari e quote di Crowdfunding in tutta Europa.