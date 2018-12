Provincia Rete fognaria e impianti di depurazione: a Calabritto lavori per oltre 5 milioni 20 dicembre 2018

Patto per lo Sviluppo della Campania: al via i lavori di realizzazione della rete fognaria e degli impianti di depurazione per Calabritto capoluogo e frazione Quaglietta. L’importo del finanziamento ammonta a 5.513.415,53 come stabilito dal decreto n.103 del 16.11.2018.

Nei prossimi giorni partirà la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. “I lavori – spiega il sindaco Gelsomino Centanni – prevedono il collegamento tra l’attuale sistema fognario, che sarà rimodernato in alcuni punti critici, con i depuratori che saranno realizzati rispettivamente in località Ponte Sele e a valle dell’area industriale di Quaglietta”.

“Ci saranno ricadute molto positive sul nostro territorio sia ambientali che occupazionali. Si risolverà, inoltre, il problema della depurazione in modo definitivo, una vertenza che dura da oltre 40 anni. Voglio ringraziare il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola per l’impegno profuso ai fini della risoluzione di questa annosa vicenda’’.