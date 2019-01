Provincia “Resto ad Aiello” sabato 26 gennaio appuntamento al centro Maria Teresa di Calcutta 24 gennaio 2019

“Ai giovani dico : cogliamo l’opportunità e restiamo ad Aiello!” dice Lorenzo Preziosi, assessore alle Politiche Sociali di Aiello del Sabato, in merito alla manifestazione di presentazione della misura “Resto al Sud” sabato 26 gennaio alle 17.30 al centro sociale “Maria Teresa di Calcutta” e prosegue: “Sulla scia dell’impegno messo in campo nella presentazione e nella discussione in merito alle misure a sostegno della crescita del territorio e dell’occupazione, in particolare quella giovanile, in quanto assessore delegato alle Politiche Sociali, ho voluto organizzare, in sinergia con il CIF di Aiello del Sabato, un incontro pubblico per spiegare il valore della misura ministeriale Resto al Sud. Si parlerà di creazione di impresa attraverso l’erogazione di fondi riservati agli under45 che consentiranno, in tempi difficili, di investire nel futuro”.

Con l’assessore anche la coordinatrice del CIF Aiello del Sabato, Costantina Della Sala, che dichiara: “L’imprenditorialità rappresenta il più potente propulsore della crescita economica. Senza imprenditori ed imprenditrici non c’è crescita, senza crescita non c’è occupazione e senza lavoro non c’è futuro né dignità. Questo vale soprattutto nel Sud Italia, caratterizzato da una progressiva stagnazione della crescita economica e del progresso sociale. Vogliamo ripartire, da qui, dalla consapevolezza di prendere in considerazione la misura in questione, sensibilizzare la comunità di Aiello del Sabato in termini di cultura imprenditoriale, alla valorizzazione dei talenti, al riconoscimento delle capacita’ presenti sul nostro territorio”.

“Il sud – continua Della Sala – non ha bisogno di interventi assistenzialistici, ma di tangibili spinte motivazionali, di orientamento al lavoro; necessario dunque mettersi in gioco e rendersi artefici attivi del cambiamento. Altro elemento che va evidenziato è la grande opportunità che hanno le donne, alla possibilita’ di fare squadra in società, di bilanciare ruoli e competenze specifiche, di generare economia, non solo finanziaria ma anche sociale. Per tornare, per restare, per crescere, per fare impresa e creare economia sociale, restiamo ad Aiello!”.