Provincia “Restate tutti a casa”, l’appello del sindaco di Montemiletto ai suoi concittadini 18 marzo 2020

Montemiletto, l’appello del sindaco Massimiliano Minichiello ai suoi concittadini.

Concittadini,

ormai già da qualche settimana combattiamo una “guerra” ad un nemico invisibile che ha cambiato improvvisamente il nostro stile di vita e sta mettendo a dura prova le nostre normali abitudini. Siamo in una fase molto delicata per la nostra Provincia e ora, più di prima, TUTTI dobbiamo impegnarci per fare in modo che la nostra Comunità resti immune dal contagio del Coronavirus. Per questo, rivolgo un accorato appello a prestare la massima attenzione e a rispettare le norme di comportamento stabilite, per evitare che tutti gli sforzi fatti e che si stanno facendo siano vanificati. Tutti, TUTTI noi, non dobbiamo sottovalutare ma DOBBIAMO fare la nostra parte. Comportiamoci in modo rigoroso e attento, lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari e alle persone che in queste settimane hanno profuso e stanno dando il massimo impegno per la nostra salute.

Il messaggio è molto semplice e chiaro: “RESTATE TUTTI A CASA”!

Stiamo lavorando incessantemente per ridurre al minimo i disagi e, a malincuore, sono stati adottati provvedimenti che comportano sacrifici al solo fine di arginare la diffusione del virus. Abbiamo già effettuato una sanificazione straordinaria su tutto il territorio comunale, delle strade e delle piazze e la stessa sarà ripetuta, nel prossimo mese, con cadenza settimanale.

Sento il dovere di ringraziare la Comunità per la collaborazione e la responsabilità fin ora mostrata, le Forze dell’Ordine per la preziosa attività di controllo sul territorio, il personale del Comune che lavora per garantire i servizi, i medici e gli operatori sanitari impegnati in prima linea. In questo momento di emergenza, mi preme, unitamente a tutta l’Amministrazione Comunale, farvi sentire il nostro sostegno, rinnovando l’invito a considerare la situazione nella sua reale GRAVITÀ. Facciamo prevalere sul senso di incertezza il senso di RESPONSABILITA’. È’ fondamentale!!! Meglio ci comportiamo, prima finirà questa grave situazione di emergenza.

Insieme ce la faremo, perché l’unità di obiettivo è necessaria al raggiungimento del bene Comune.