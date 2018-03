Cronaca Resistenza a pubblico ufficiale: 40enne ai domiciliari 22 marzo 2018

I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno tratto in arresto un 40enne del luogo, in esecuzione di un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

Il reato risale a qualche anno fa quando l’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Rintracciato e condotto in Caserma, dopo le formalità di rito il 40enne è stato associato presso la propria abitazione per l’espiazione di sette mesi in regime di detenzione domiciliare.

Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.