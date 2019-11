Avellino Report ricchezza italiani 2019: ecco quanto si guadagna in Irpinia 12 novembre 2019

Con la fine dell’anno arriva il momento di fare il punto sull’andamento del benessere finanziario

nel nostro Paese: come è andato questo 2019? Lo svela il report 2019 sulla ricchezza degli italiani

pubblicato sul portale Affarimiei.biz. Lo studio analizza il reddito di tutti i cittadini del nostro

Paese, la distribuzione della ricchezza finanziaria e l’impiego di queste risorse da parte delle

famiglie.

I dati riguardano tutte le province italiane e mettono a fuoco uno scenario basato sulla relazione

tra il reddito pro capite, la capacità di risparmio dei cittadini, i depositi in banca e gli investimenti.

Il report mette in evidenza non solo il diffuso benessere del nostro Paese ma anche le rendite

finanziarie non percepite dagli Italiani a causa della propria diffidenza verso gli investimenti.

In Italia ci sono 1.371 miliardi di euro depositati in banca e non investiti in azioni o obbligazioni:

una ricchezza enorme, se confrontata con gli altri Paesi UE, che fa fatica a produrre valore e non

permette alle nostre imprese di svilupparsi per competere su scala mondiale.

I dati di Avellino

Dallo studio è possibile vedere che nella provincia di Caserta il reddito pro capite medio è pari a

15.121 euro, mentre la capacità di risparmio dei salernitani è di 1.300 euro circa all’anno a testa,

con un patrimonio finanziario (esclusi gli immobili) 49.100 euro circa in cui rientrano 15.700 euro

sotto forma di depositi bancari liberi.

Alla luce della scarsa propensione agli investimenti nel nostro Paese, dove circa 1.371 miliardi di

euro sono praticamente inutilizzati sui conti bancari, viene fuori che ogni abitante della provincia

di Caserta rinuncia a circa 470€ annui di rendite finanziarie (stima 3% di rendimento medio annuo

delle proprie giacenze a fronte dello 0% attuale).

“Leggendo le informazioni che periodicamente vengono aggiornate e pubblicate dall’ISTAT –

dichiara Davide Marciano, il fondatore del noto sito di economia e finanza Affarimiei.biz – si rileva

che la capacità di risparmio media degli italiani nel 2019 ha raggiunto un valore dell’8,9%.

Considerando il reddito pro capite, dunque, emerge che ogni cittadino residente nella provincia di

Avellino riesce a risparmiare ogni anno circa 1.300 euro”.

“La Banca d’Italia – continua Davide Marciano – ci permette di elaborare i suoi dati e di stimare le

che ogni cittadino della provincia salernitana possiede circa 51 mila euro e 16 mila di questi sono

attualmente liberi sul conto corrente. Il mancato impiego di queste risorse produce una perdita

virtuale di circa 400€ a persona a causa della gestione non ottimizzata del proprio patrimonio”.

Avellino e le altre province campane: un confronto

In confronto alle altre province campane, ecco come si colloca questa provincia: Avellino presenta

un reddito pro capite pari a circa 15 mila euro, Casera pari a quasi 14.000 euro, Benevento

all’incirca 14 mila euro. Salerno, invece, supera i 15.500 euro, e Napoli 16.300 euro circa.

I risparmi per cittadino sono rispettivamente di 1.300 euro (Avellino), 1.200 euro (Benevento e

Caserta) e di 1.380 euro per Salerno. Napoli risparmia a cittadino circa 1400 euro, mentre Caserta

risparmia 1200 euro circa.

E il resto d’Italia?

Per poter interpretare meglio questi dati è necessario effettuare un confronto con il resto

dell’Italia. Abbiamo già riportato i dati campani, vediamo chi troviamo sul podio: al primo posto si

colloca Milano, che doppia la media nazionale media nazionale, seguita da Bolzano e Bologna.

Sul sito Affari Miei è possibile consultare il report annuale per confrontare in modo completo le

informazioni di Avellino con quella di tutte le altre province dello Stivale.