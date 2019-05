Rendiconto di gestione non approvato, diffida per 49 comuni

A seguito della scadenza del termine di legge del 30 aprile 2019 per l’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2018, il Prefetto di Avellino, Maria Tirone, con provvedimento in corso di invio a mezzo PEC, “ha diffidato i Consigli di 49 Comuni oltre a quello delle Unioni di Comuni “Antico Clanis” per l’approvazione del rendiconto, che non hanno provveduto nei termini previsti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, pena l’avvio delle procedure finalizzate allo scioglimento dell’ente”.

“Non sono stati diffidati il Comune di Montemiletto – si legge ancora nella nota della Prefettura – in quanto, avendo dichiarato il dissesto finanziario, è soggetto ad altre procedure ed i Comuni che andranno a rinnovare i propri organi nelle prossime consultazioni elettorali del 26 maggio, non disponendo dei tempi utili perché provveda il Consiglio cessante. Per questi Comuni la diffida sarà rivolta al neo eletto Consiglio, immediatamente dopo la seduta di insediamento”.