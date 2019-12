“Renderemo più funzionale il Pronto Soccorso”. Moscati, l’annuncio di Pizzuti

Alpi – “Renderemo più funzionale il Pronto Soccorso”. E’ l’annuncio di Renato Pizzuti, Direttore Generale dell’Azienda “Moscati”, a margine della conferenza stampa sul nuovo modello di organizzazione del reparto di Rianimazione. “In nessun Pronto Soccorso italiano si può parlare di situazione di tranquillità, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Abbiamo da poco concluso un concorso per l’assuzione di nuovi medici di Pronto Soccorso, abbiamo assunto decine di infermieri ed una buona parte di essi andrà a rinforzare quel reparto. Stiamo lavorando sul piano del sovraffollamento ed in primavera ci adopereremo per modificare la struttura che renderemo più funzionale. Ci sarà un processo di ristrutturazione importante, con percorsi più razionali”.

Pizzuti entra nel merito anche per ciò che riguarda la fine del commissariamento della sanità. “Questo sicuramente favorisce la risoluzione di parte dei problemi. Ci saranno meno lungaggini burocratiche, la Regione Campania avrà la possibilità di deliberare con atti normali e non si dovrà necessariamente passare per l’approvazione dei Ministeri. Tutto ciò faciliterà la vita delle aziende sanitarie e, nel tempo, renderà più agevole anche l’assunzione di nuovo personale. Non ci sarà un vantaggio quantitativo immediato, è ovvio, ma con le procedure più snelle, tutto sarà un po’ più semplice”.