Attualità Regione Campania: da subito 100 milioni per aziende e imprese 5 luglio 2020

La Regione Campania mette a disposizione da subito 100 milioni di euro per le imprese campane.

Al via il bando per un nuovo strumento agevolativo per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, la prima regione a sottoscrivere una convenzione con Cassa Depositi e Prestiti e ABI per l’attivazione del Fondo Rotativo per le Imprese (FRI) regionale. Si tratta di un’integrazione delle risorse regionali per 91 milioni di euro con quelle messe a disposizione da CdP e mondo bancario. La misura consentirà di attivare investimenti per 400 milioni di euro ed è rivolta a imprese di ogni dimensione che investono nei settori strategici dell’aerospazio, automotive e cantieristica, agroalimentare, abbigliamento e moda, biotecnologie, Ict, energia e ambiente, turismo, con un focus particolare sugli investimenti più urgenti in relazione alla crisi economica connessa alla pandemia Covid-19 (adeguamento spazi aziendali, messa in sicurezza, digitalizzazione, ecc.).

L’importo complessivo degli investimenti ammissibili sarà compreso tra 500mila euro e 3 milioni di euro. Lo strumento prevede la concessione alle imprese beneficiarie, selezionate da Sviluppo Campania, di contributi a fondo perduto agli investimenti concessi nella misura massima del 35% dei costi ammessi di ciascun progetto, a valere sulle risorse appositamente stanziate dalla Regione fino a 102 milioni di euro. A copertura della restante parte dell’investimento, CDP concederà un finanziamento di durata massima di 10 anni, in pool con il sistema bancario, al quale, inoltre, sarà affidata la valutazione creditizia delle imprese. Sulla quota di finanziamento di CDP, concessa a un tasso standard e nella misura massima del 40% dell’investimento, sarà erogato dalla Regione un contributo ad abbattimento degli interessi.

Si affronterà anche il tema dell’aggiudicazione provvisoria del Confidi che dovrà gestire il Fondo “Garanzia Campania Confidi” con un plafond di 9 milioni, che potrà essere operativo già nelle prossime settimane.

I dettagli saranno comunicati domattina, lunedì 6 luglio, a Napoli all’Auditorium dalla Regione Campania dalla Direzione generale Sviluppo economico e Attività produttive nel corso della terza edizione di Industria Felix – La Campania che compete, che vedrà tra gli altri le presenze del Governatore Vincenzo De Luca, dell’assessore regionale Antonio Marchiello, dei presidente e vicepresidente di Confindustria Campania Vito Grassi e Filippo Liverini.

