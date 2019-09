Attualità Regione Campania, borse di studio per giovani diplomatici. Iannace: “Grande opportunità” 25 settembre 2019

Per i giovani aspiranti diplomatici la Regione Campania offre delle borse di studio fino a 5.000 euro per la frequenza di corsi di preparazione a tale percorso professionale. “La Regione sempre più vicina ai giovani, che avranno in questo modo la possibilità di specializzarsi nella carriera diplomatica”. Commenta così il consigliere regionale Carlo Iannace la terza annualità dell’avviso pubblico “Sostegno a Giovani Campani per Corsi di preparazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica”, che scade il prossimo 30 settembre.

Il contributo economico potrà essere riconosciuto a coloro che non superano il trentaquattresimo anno di età (salvo i casi specificati nel regolamento per il concorso di accesso alla carriera diplomatica di cui del 1 aprile 2008) e sono residenti e/o domiciliati in Regione Campania, in possesso della laurea nelle materie richieste dal bando di concorso (a titolo esemplificativo: scienze politiche, scienze economiche, giurisprudenza) o laureandi che conseguiranno il titolo entro la conclusione del corso di preparazione. Per la partecipazione al corso, infine, non bisogna essere già beneficiari di altre borse di studio. Le domande saranno valutate tenendo in considerazione il voto di laurea (la media dei voti per i laureandi), le esperienze di tirocinio o di lavoro coerenti con il corso e il reddito familiare.

“Un’occasione che la Regione Campania offre ai giovani laureati o laureandi aspiranti diplomatici – conclude Iannace -. I giovani che vi parteciperanno avranno la possibilità di approfondire diverse tematiche, dall’economia alla politica, e specializzarsi in materie che aiutano loro a capire e gestire meglio la realtà che li circonda, nell’interesse del nostro Paese”.