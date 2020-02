In Evidenza Politica Primo Piano Regionarie a 5 Stelle: si vota oggi dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Rousseau 20 febbraio 2020

Renato Spiniello – Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di oggi 20 febbraio, gli iscritti del Movimento 5 Stelle residenti in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto potranno votare su Rousseau per decidere la lista dei nomi dei candidati portavoce nei rispettivi Consigli regionali alle elezioni in programma tra maggio e giugno.

Ogni iscritto abilitato a votare sulla piattaforma potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione.

In Irpinia la lista dei candidati è composta da tredici nomi, di cui quattro (due donne e altrettanti uomini), entreranno a far parte del listino pentastellato che dovrebbe supportare la corsa a Governatore dell’attuale Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

In lizza l’ex sindaco Vincenzo Ciampi, i due suoi ex assessori Maura Sarno e Massimo Mingarelli, gli ex candidati al Consiglio comunale di Avellino Vincenzo Evangelista e Sara Spiniello, gli esponenti del Meet-up Generoso Testa, Carmen Bochicchio e Giovanni Varallo.

In corsa anche gli attivisti ufitani Giovambattista Capozzi e Luciano Giorgione, Marco Picariello di Montella e Francesco Cantalupo e Pietro Maietta, quest’ultimi del Mandamento Baianese.