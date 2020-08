Politica Regionali, sono sei gli irpini per “Più Campania in Europa”: Gambardella corre a Caserta, Frullio a Napoli 22 Agosto 2020

Regionali, sono sei gli irpini per “Più Campania in Europa”: Gambardella corre a Caserta, Giovanni Frullio, consigliere comunale di Cesinali, a Napoli.

“La nostra lista non ha consiglieri regionali uscenti, è guidata da 5 donne nelle 5 circoscrizioni provinciali ed è formata da esponenti delle professioni, dell’accademia, del mondo del lavoro e delle amministrazioni civiche. L’obiettivo è uno solo: portare in Consiglio regionale delle sentinelle della trasparenza, della legalità e di una visione europea della Campania del futuro. Nei prossimi giorni, scriveremo ai prefetti della Campania per chiedere una cosa semplice: che non vengano più resi pubblici i voti e le preferenze espressi nelle singole sezioni elettorali, per evitare fenomeni di controllo del voto che rendono meno libera la democrazia al Sud”.

Così in una nota, Piercamillo Falasca, vicesegretario nazionale di Più Europa, partito che partecipa alle elezioni regionali campane con la lista “Più Campania in Europa”, in coalizione per Vincenzo De Luca Presidente, a margine della presentazione dei candidati alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Campania.

NAPOLI Persico Carolina, Napoli/PorticiPiccirilli Eduardo Maria, Napoli/AfragolaAttanasio Ciro, CamposanoAvolio Francesco, NapoliBaldi Chiara, PozzuoliBartalini Luigi, Napoli/GragnanoBattaglia Anna, NapoliCastiello Valeria, NapoliCoppin Massimo, NapoliFrezza Fulvio, Napoli Frullio Giovanni, MariglianoGiugliano Angela Rosaria, San Gennaro VesuvianoLangella Michele, Torre del GrecoLeone Elisa, NapoliMeo Anna, Nola Migliaccio Giovanni, BacoliNocerino Rosa, OttavianoOrsi Cesare, NapoliPecoraro Rosaria, NapoliPeluso Vincenzo, Palma Campania/NolaPenna Carlo, Napoli Perna Nicola, Napoli/PozzuoliPugliese Antonio, San Giorgio a CremanoRaiola Virginia, PoggiomarinoSacco Bernardo, MelitoSomma Francesco, Castellammare/Pimonte Spena Olga, Casoria



SALERNO De Martino Stefania, SalernoIandiorio Francesco, SalernoGenua Antonio, Agropoli Cataneo Antonella, Prignano CilentoLongobardi Giuseppe, San Valentino Torio Vicinanza Alessandra, Lancusi Robertazzi Olga, San Gregorio Magno Grieco Gianluigi, Scafati Persico Carolina/Curcio Giacinto, Salerno/Vallo della Lucania



CASERTA Granatello Lucia, Caserta Capaldo Pasquale, Caserta De Lucia Rosa, Santa Maria a Vico Aiello Silvio, Caserta Ilio Maria, Vairano PatenoraSacco Bernardo, Aversa Gambardella Bruno, dirigente di partito Senatore Alessandra, dirigente di partito

AVELLINO Leo Amalia, Avellino/Mercogliano Di Pietro Angelo, Alta Irpinia Lomazzo Manlio, Aiello del Sabato Russo Stefania, Baiano



BENEVENTO Fiorillo Stefania, Telese/Benevento Ferrucci Claudio, Amorosi