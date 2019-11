Regionali, sondaggio della Noto: centrodestra avanti su De Luca

Centrodestra in vantaggio in Campania. E’ quanto emerge dal sondaggio commissionato alla Noto da Clemente Mastella su un campione di mille intervistati e pubblicato oggi da ‘Il Mattino”. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si imporrebbero su De Luca, qualunque fosse il candidato: Caldoro, Carfagna o lo stesso Mastella. Il centrodestra prevarrebbe con il 42%, seguito dal centrosinistra con il 32 per cento e il Movimento 5 Stelle con il 18 per cento.

Mara Carfagna con il centrodestra raccoglierebbe il 44 per cento dei consensi rispetto al 32 per cento di Vincenzo De Luca presidente uscente del centrosinistra. Al terzo posto viene stimato Sergio Costa, candidato del M5S con il 22 per cento. Se il candidato del centrodestra fosse Stefano Caldoro, come detto da Silvio Berlusconi, il centrodestra viene stimato vincente, ma con il governatore al 42 per cento e De Luca invece con due punti in più rispetto alla competizione con la Carfagna: 34 per cento. Costa rimarrebbe al 20 per cento. Secondo il sondaggio il centrodestra vincerebbe anche con Clemente Mastella i cui consensi sarebbero uguali a quelli di Caldoro (42 per cento), con De Luca al 34 per cento e Costa al 20 per cento.