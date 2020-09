Politica Regionali, Petracca inaugura il comitato elettorale di Atripalda 1 Settembre 2020

E’ in programma per domani, mercoledì 2 settembre, con inizio alle ore 19.00, l’inaugurazione del comitato elettorale di Atripalda di Maurizio Petracca, candidato alla carica di consigliere regionale del Partito Democratico nel collegio di Avellino. La sede operativa, punto organizzativo e di incontro della campagna elettorale di Petracca per la Città del Sabato e per le aree limitrofe, si trova in Rampa San Pasquale 4, nelle adiacenze di piazza Umberto I. “Atripalda – commenta il candidato Maurizio Petracca, consigliere regionale uscente – è un punto nevralgico del nostro territorio provinciale. Non poteva mancare, perciò, una presenza strutturata per la mia campagna elettorale. Il comitato sarà un luogo di incontro come è giusto che sia per una realtà vivace come quella di Atripalda”.