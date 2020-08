Politica Regionali, la sfida di +Campania in Europa per l’Irpinia 4 Agosto 2020

Di seguito le dichiarazioni di Bruno Gambardella, Portavoce regionale di Più Europa, e di Angelo Di Pietro, dell’Esecutivo nazionale di Italia dei valori, candidato della lista +Campania in Europa nella provincia di Avellino.

Bruno Gambardella: “Sono molto contento del fatto che Angelo Di Pietro abbia accettato la proposta di

candidatura nella lista +Campania in Europa. Abbiamo scelto di aprire le nostre liste ad esperienze civiche e

a personalità della politica che, pur non essendo iscritte a Più Europa, condividessero l’ispirazione

europeista e riformatrice. Angelo, per la sua storia professionale e politica rappresenta pienamente tutto

questo e sarà bello percorrere assieme questo tratto di strada”

Angelo Di Pietro originario dell’Alta Irpinia di Guardia Lombardi è ingegnere gestionale specialista in

processi di trasformazione digitale per la pubblica amministrazione, da anni è impegnato in iniziative

pubbliche con l’Italia dei Valori, di cui è membro dell’Esecutivo Nazionale, per la promozione e l’utilizzo dei

Fondi Europei.

“L’Irpinia ha bisogno di essere rappresentata al meglio in Regione Campania, in un contesto in cui le

competenze specialistiche permettono di raggiungere risultati maggiori è fondamentale contribuire per

l’interesse della propria terra. Vista la sinergia e la condivisione di intenti con + Europa, partecipo alle

prossime elezioni regionali a sostegno del presidente De Luca, candidandomi con lista “+ Campania in

Europa”, conservando la mia appartenenza all’Italia dei Valori.

Il mio impegno è all’insegna della continuità dell’operato del governatore De Luca, porto con me la mia

esperienza professionale e politica con l’intento di favorire una nuova stagione di potenziamento delle

infrastrutture tecnologiche per l’Irpinia. La nostra provincia deve puntare a primeggiare nell’economica

digitale, abbiamo nel nostro territorio imprese e professionisti che si sono distinti per le loro idee e per i

loro prodotti, occorre metterli in condizioni di continuare a fare business restando in Irpinia, per farlo

bisogna azzerare il digital divide e avviare un programma di sviluppo ritagliato su misura per l’Irpinia.” così

Angelo Di Pietro.