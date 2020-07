Politica Regionali, la Federazione Popolare Democratici Cristiani a sostegno di Caldoro 4 luglio 2020

All’inizio dei lavori è stato ricordato Franco Lo Conte, vittima del coronavirus, che tanto impegno ha dato al partito e alla politica con intelligenza e saggezza. Assemblea provinciale della “Federazione Popolare Democratici Cristiani” in preparazione delle elezioni comunali e regionali del settembre prossimo.

La “Federazione” ha riunito sul piano nazionale sin dal settembre scorso 65 movimenti e associazioni cattoliche, laiche e riformiste che si ispirano alla politica di centro, autonoma alternativa alla destra e alla sinistra, e che sottoscrivendo lo Statuto hanno accettato un comune programma.

La Federazione, che ha il perno principale nell’Udc, ha inteso superare la diaspora democristiana e trovare una nuova aggregazione nelle realtà territoriali da sperimentare soprattutto in occasione delle elezioni comunali e regionali. In Campania pieno sostegno e aiuto al candidato Stefano Caldoro. “Le elezioni regionali del 2015 furono vinte di misura da Vincenzo De Luca con l’impegno di trasformare la Regione in un ente programmatore come la Costituzione pretende e dopo cinque anni conosciamo bene la gestione clientelare che è stata fatta. Bisogna davvero ridare valore programmatico alla Regione per uno sviluppo complessivo, per integrare il Mezzogiorno nella più ampia realtà europea.La Federazione con una sua lista si impegnerà per questa finalità in un dialogo non gridato ma ragionato con l’elettorato tradizionale e con quello nuovo, moderato con una nuova classe dirigente che non tollera più lo scontro e il rancore personalistico”.