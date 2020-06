Regionali Campania, Renzi con De Luca: “Saremo decisivi”. Domani si saprà la data del voto

Alpi – “A naso credo che in Toscana, Campania e Marche “Italia Viva” correrà al fianco del Pd e credo che saremo decisivi. In Puglia no perché lì c’è Emiliano, simbolo del Pd che non è il nostro. In Liguria e Veneto ne stiamo discutendo”. Lo ha annunciato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un intervento ad Agorà su Rai 3.

Il discorso sulle elezioni Regionali diventa sempre più serrato. Domani, a Montecitorio, dovrebbe decidersi la data del voto in Campania, Puglia, Marche, Toscana, Liguria e Veneto. Quasi certo che l’ipotesi 13 settembre sia scartata, altrimenti le liste elettorali andrebbero presentate a ridosso di Ferragosto, prende corpo la possibilità che alle urne si vada il 20 o il 27 settembre.

Se nel centrosinistra il discorso sembra ormai essersi chiuso sulla candidatura dell’uscente De Luca, le fibrillazioni maggiori si registrano nel centrodestra. Forza Italia preme per Stefano Caldoro, ma la Lega è “fredda” su questa ipotesi. Dopo l’ufficializzazione della data del voto, a quanto pare, dovrebbe esserci il summit decisivo tra Berlusconi, Meloni e Salvini.