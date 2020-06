Politica Regionali, Caldoro a De Luca: “Ora combattiamo ad armi pari” 23 giugno 2020

“Ora combattiamo ad armi pari, non ci difendiamo dietro lo scudo della Regione Campania, dietro l’utilizzo dei fondi pubblici per interessi politici o utilizzati solo per pochi amici”. Cosi Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania. Caldoro interviene sui social in riferimento alle campagne di comunicazione partite con i fondi della Regione e con il logo istituzionale.

“Discutiamo dei problemi reali, di ogni giorno, dei temi che interessano i cittadini. Guardiamo – conclude- un po’ indietro, alla tante cose che non sono state fatte in questi cinque anni e, soprattutto, a quelle che servono per il futuro della nostra Regione”.