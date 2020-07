Politica Regionali 2020, Gerardo Santoli assicura: “Non sarò candidato” 2 luglio 2020

Regionali 2020 in Campania, si riporta la nota di Gerardo Santoli.

Non è la prima volta che in occasione di una tornata elettorale ricevo proposte di una candidatura.

Non vi nascondo un po’ di soddisfazione perché vuol dire che qualcosa di buono stiamo facendo sul territorio. Voglio però tranquillizzare tutti, soprattutto i miei magnifici collaboratori: per il momento desidero continuare ad occuparmi delle tante cose che in questi anni con sacrifici e passione siamo riusciti a mettere in piedi.

Sono consapevole che forse occasioni del genere non capiteranno più e che la politica è l’arte di occupare spazi, ma io non faccio il politico e più che occupare spazi preferisco costruire occasioni e avviare processi. I tanti attestati di stima ricevuti, alcuni finti ma moltissimi veri (ho l’età giusta per saper distinguere) sono per me un riconoscimento importante più di qualsiasi candidatura.

Un grazie di cuore a chi mi ha pensato e formulato la proposta. In bocca al lupo a chi sarà impegnato nella competizione.