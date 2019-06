Politica Regionali 2020, FdI al lavoro. Castiglione: “Nuove personalità espressione della destra migliore” 22 giugno 2019

“I nomi su cui punteremo sono di alto spessore, nuove personalità espressione della migliore destra e neo amministratori, ho avuto dai dirigenti nazionali del Partito il compito di selezionare le migliori energie dei territori per consegnare una lista di nomi di alto profilo in termini di competitività e lealtà, poi da qui la definitiva scrematura che porterà ad individuare i quattro candidati del collegio” è quanto afferma Alessia Castiglione, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Sarà una proposta sintesi della destra 3.0 – continua Castiglione – in questi due anni, insieme ad esponenti storici che danno lustro alla destra in Provincia, abbiamo raccolto importanti adesioni ed il risultato alle europee, che ci vede quale seconda provincia in Campania, ci dà fiducia ed è per questo che abbiamo progetti ambiziosi, saremo in giro per la Provincia al fine di raccordarci con i territori e decidere insieme le possibili proposte. Continua, quindi, il nostro lavoro di radicamento fatto di coerenza e proposte concrete e prosegue il nostro ascolto delle aree interne- conclude Castiglione- senza strumentalizzazioni e senza alcun pregiudizio”.