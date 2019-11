Politica Regionali 2020, Castiglione: “Lista di Fratelli d’Italia frutto delle migliori energie irpine” 9 novembre 2019

“Bisogna recuperare il dialogo tra Partiti e Movimenti nel perimetro della coalizione al fine di proporre una concreta alternativa politica al disastro di questi ultimi 5 anni di governo di centrosinistra. Dobbiamo porre l’attenzione su un progetto ambizioso che veda Fratelli d’Italia finalmente in pari dignità con la Lega e Forza Italia, la giusta sintesi per mettere da parte i personalismi emersi nelle scorse tornate elettorali, che hanno portato al nulla, per puntare al governo della regione Campania con rappresentanti autorevoli delle nostre amate ma maltrattate aree interne. L’Irpinia ha bisogno di recuperare la sua centralità e la sua naturale vocazione, con seri e reali progetti che mettano in risalto le vere e pregiate potenzialità di questo territorio e impedire ai giovani, vera risorsa, di andare via perché la politica è incapace di offrire proposte”.

Ad affermarlo è Alessia Castiglione vice coordinatore regionale del Partito di Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia è pronta ad interpretare questa nuova veste di grande Partito rivolto ai sovranisti e ai moderati, da quando eravamo in pochi a crederci ora possiamo contare riferimenti e amministratori in quasi tutti i comuni irpini e grazie a questo impegno la Provincia è stata tra le prime in Regione per il tesseramento al Partito da poco concluso; di questo lavoro di squadra va ringraziato ogni singolo militante che ha dato l’onore al commissario provinciale di consegnare a Roma un cospicuo riscontro in numero di adesioni, che ci fanno ben sperare per il futuro”.

“Fratelli d’Italia proporrà una lista per le elezioni regionali 2020 frutto delle migliori energie irpine” – conclude Castiglione – “militanti e non candidati dell’ultima ora, partendo da un programma condiviso dalle forze della coalizione e in forte contrapposizione con la nuova moda dei candidati “battitori liberi” che già si propongono all’elettorato senza però alcuna connotazione. Perciò diciamo basta a questo scempio, è ora di puntare realmente su linfa nuova, coerente e concreta. Abbiamo bisogno di riportare serietà e attenzione alla politica, non possiamo attendere le scadenze elettorali per esprimere un voto al meno peggio o un voto di protesta. È evidente che ormai la destra in Irpinia è entrata in una nuova fase riconducibile a personalità che, avendo bisogno dell’esperienza dei militanti storici, hanno il dovere di proporsi nell’attuale contesto politico, con la serietà e la competenza che la gente merita.”