Lavoro & Sindacato Primo Piano Reddito di cittadinanza, Fiordellisi (Cgil): “Il 9 febbraio in piazza per denunciarne i limiti. Vogliamo un nuovo Statuto dei lavoratori” 5 febbraio 2019

Il Segretario Generale Cgil Avellino, Franco Fiordellisi, in una nota dichiara: ” E’ meglio essere chiari sino in fondo. In queste ore molti esponenti politici stanno criticando il Reddito di Cittadinanza perché superiore allo stipendio di molti lavoratori”.

“Noi – prosegue – il 9 febbraio saremo in piazza per denunciare molti limiti di questa misura, ma attaccarla per questo motivo è sbagliato. Il lavoro povero è un dramma che colpisce il nostro paese e sono troppe le persone che, pur lavorando, rimangono sotto la soglia di povertà”.

“Chiediamo a gran voce che venga discussa in Parlamento la ‘Carta dei Diritti Universali del Lavoro’, perché crediamo sia necessario un nuovo statuto dei diritti che affermi un principio semplice: non possono esserci persone che svolgono lo stesso lavoro e non hanno gli stessi diritti” conclude Fiordellisi.