Politica Reddito di Cittadinanza e Città, il Meetup Amici di Beppe Grillo scende in piazza 14 febbraio 2019

Sabato 16 febbraio dalle ore 17:30 il Meetup Amici di Beppe Grillo di Avellino sarà presente a Corso Vittorio Emanuele, all’angolo con Via Dante, con un banchetto informativo per illustrare ai cittadini gli ultimi provvedimento portati avanti del Movimento 5 Stelle.

“Si parlerà – si legge nella nota – innanzitutto del Reddito di Cittadinanza e di Quota 100, ma, come sempre, anche delle altre attività inerenti la nostra “galassia”. In quanto gruppo di cittadinanza attiva, da cui si è generato il M5S, riteniamo doveroso affiancare il MoVimento nell’azione esplicativa degli ultimi provvedimenti. Soprattutto in merito al Reddito di Cittadinanza. Su questo tema si è fatta molta disinformazione da parte delle opposizioni, tentando di far passare il messaggio che si tratti di provvedimenti assistenziali, inutili e riferiti ad una ristretta cerchia di destinatari, mentre in realtà il provvedimento fa suo il principio di “reciprocità”.

Siamo in piazza – conclude la nota – proprio per chiarire tutti i dubbi in materia ma anche per confrontarci sui temi della città, prossima all’appuntamento delle amministrative. La cittadinanza è, come sempre, invitata a partecipare per informarsi e scambiare le proprie opinioni con l’obiettivo di arricchirsi reciprocamente ed allargare sempre più il “fronte” dei cittadini informati , consapevoli e magari pronti ad impegnarsi in prima persona per la città”.