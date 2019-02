Politica Reddito di Cittadinanza, continua il tour della deputata Maria Pallini 14 febbraio 2019

Continua il tour irpino #SeLoDiciamoLoFacciamo della parlamentare del Movimento 5 Stelle, Maria Pallini, che, dopo Montoro e Mercogliano, farà tappa a Solofra con un gazebo informativo organizzato in collaborazione con gli attivisti locali per domenica 17 febbraio, a partire dalle ore 11, in piazza Umberto I.

“Il contatto con i territori, così come affermato di recente dal nostro capo politico Luigi di Maio, è fondamentale sia per spiegare le attività del Governo del Cambiamento e tutte le iniziative del M5S in Parlamento sia per rinsaldare il legame fiduciario con i cittadini. E’ necessario che gli irpini conoscano quanto di buono si sta facendo a Roma per migliorare la qualità della loro vita. Il reddito e la pensione di cittadinanza, insieme a Quota 100, rappresentano un tassello importantissimo all’interno delle nuove politiche sociali e occupazionali. Spiegheremo ai cittadini quali sono i requisiti e le procedure per accedervi” – dichiara la deputata pentastellata.

Il tour farà poi tappa a Montefalcione nella mattinata di domenica 24 febbraio.