Avellino Economia Reddito di Cittadinanza, le notizie utili. Carlo Sibilia incontra la città di Avellino 1 marzo 2019

Reddito di Citadinanza, tutte le informazioni utili con numeri, dati e tabelle. Martedì 5 marzo, a partire dalle 10.30, il Sottosegretario di Stato, Carlo Sibilia, incontrerà i cittadini e gli organi di informazione al Circolo della Stampa di Avellino, per illustrare i dettagli della misura varata dal Governo. “Il MoVimento 5 Stelle ha mantenuto la sua promessa fatta in campagna elettorale”, afferma Sibilia.

“Oggi in Italia 5 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta e come esecutivo non potevamo girare lo sguardo da un’altra parte – prosegue il sottosegretario al Ministero dell’Interno -. Le domande per il Reddito di Cittadinanza partono il prossimo 6 marzo. L’intento di questa misura è di consentire a uomini e donne in condizione di disagio di riscattarsi. Martedì prossimo, ad un giorno dal varo del Reddito, sarà utile fornire le indicazioni necessarie”, conclude Sibilia.