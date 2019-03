Economia Reddito di Cittadinanza, domani ne parlano Carlo Sibilia ed i direttori di Poste e Inps 4 marzo 2019

Con la proiezione di slide, numeri, dati e cifre, domani mattina il Sottosegretario di Stato, Carlo Sibilia, risponderà ad una serie di domande più cogenti sul Reddito di Cittadinanza, la misura varata dal Governo per il contrasto alla povertà ed il reinserimento lavorativo che partità il 6 marzo. Chi sono i destinatari del reddito di cittadinanza? Come si calcola il reddito di cittadinanza? Come si riceve il reddito di cittadinanza? Serve una domanda all’Inps o sarà lo Stato a rintracciare il cittadino povero? Come si spende? A queste e ad altre domande risponderà Sibilia, coadiuvato dal direttore provinciale delle Poste, Giacomo Scibelli, e dal direttore provinciale dell’Inps, Sandra Sarno. Lo faranno nel corso di una conferenza in programma al Circolo della Stampa di Avellino alle 10.30. “Ci troviamo -spiega Sibilia – al cospetto di una misura che coinvolgerà 1,7 milioni nuclei familiari potenzialmente aventi diritto, compresi 1,2 milioni di ragazzi minorenni. Secondo i dati del Governo il 47% dei beneficiari sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e isole Le risorse sono state stanziate dalla legge di bilancio: 7,1 miliardi complessivi per il 2019. Sarà una vera rivoluzione”.