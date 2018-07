Provincia Recupero ex “San Giacomo”: la deputata Pallini e le consigliere di Monteforte incontrano Percopo 3 luglio 2018

La nota della portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Maria Pallini.

Prosegue senza sosta l’impegno delle consigliere comunali del Movimento 5 Stelle di Monteforte Irpino, Paola De Cunzo e Chiara Motta, che nella giornata di ieri, accompagnate dalla deputata Maria Pallini, hanno incontrato il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino, Angelo Percopo, per discutere del recupero della struttura dell’ex nosocomio “San Giacomo”.

«Un altro tassello dell’annosa questione è stato ben riposto – dichiarano le portavoci montefortesi. – In un clima di grande cordialità si è convenuto che una soluzione condivisa sul futuro dell’immobile è assolutamente necessaria e auspicabile. Dal colloquio intercorso sono emerse, inoltre, alcune ipotesi di lavoro piuttosto interessanti e promettenti. E su tali premesse il M5S intende lavorare nei prossimi giorni con l’intento di far partire un tavolo di confronto fra tutte le parti in causa».

«Recuperare un bene e restituirlo alla comunità, riempiendolo di contenuti di pubblica utilità e di servizi per i cittadini, è una delle finalità della buona politica a tutti i livelli. Per la struttura dell’ex “San Giacomo”, in particolare, incassate le disponibilità dell’Asl e dell’Azienda “Moscati”, occorre fare un ulteriore passo in avanti, mettendo insieme tutti gli attori istituzionali e definendo una idea-progetto che possa risultare fattibile e soprattutto utile al territorio. Noi continueremo a fare la nostra parte con proposte e il massimo impegno» – commenta la deputata Pallini.