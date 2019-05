Cronaca Realizzano strutture senza permessi e non provvedono a demolirle: nei guai tre persone 28 maggio 2019

A Bagnoli Irpino sono state denunciate tre persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Secondo i carabinieri di Bagnoli, infatti, i tre sono responsabili di non aver ottemperato all’ordine di demolizione di opere abusive.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre dopo aver realizzato, in assenza di permesso a costruire, due strutture in muratura e legno su base cementizia, non hanno rispettato l’ordinanza sindacale con la quale era stata disposta la demolizione di tali opere abusive.

Per i tre è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 650 del Codice Penale.