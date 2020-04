Attualità Rc Auto in calo: le differenze tra Nord e Sud ed i vantaggi delle polizze online 1 aprile 2020

In Italia, negli ultimi anni, si è spesso verificata una differenza sostanziale per quanto riguarda il prezzo delle assicurazioni auto tra le province del Nord e quelle del Sud. Differenza nata principalmente a causa dei numerosi sinistri fatti registrare sul fronte meridionale, e dei tentativi di raggiro perpetrati ai danni delle compagnie assicurative.

Secondo quanto raccolto dall’Ivass, però, nel quarto trimestre del 2019 questa differenza è diventata meno evidente grazie soprattutto al calo generale del prezzo delle polizze assicurative che ha riguardato tutto il territorio nazionale. Secondo i dati raccolti, gli italiani hanno speso in media 404 euro per la copertura Rc Auto negli ultimi tre mesi dell’anno appena trascorso, riuscendo ad ottenere un risparmio di circa 11 euro rispetto allo stesso periodo del 2018.

Numeri che fanno sorridere soprattutto gli automobilisti della provincia di Napoli, la più cara d’Italia. Qui, infatti, nel 2019 si è verificata una drastica riduzione del prezzo dell’Rc obbligatoria pari a 226 euro rispetto ad Aosta, provincia meno cara dello Stivale. In calo i prezzi anche nelle altre province che di solito presentano costi più elevati come Enna, Taranto e Caltanissetta.

Secondo i dati raccolti dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni nel Bel Paese l’84% degli automobilisti usufruiscono della prima classe di merito e pagano in media 373 euro l’anno. Gli under 25 pagano invece un premio di 652 euro, mentre gli over 60 corrispondono circa 350 euro l’anno.

I vantaggi delle polizze online

Come è stato possibile tutto ciò? Grosso merito va dato alle polizze online.

Sempre più italiani decidono di stipulare un’ assicurazione auto online. I motivi sono tanti e non riguardano solo il risparmio economico. Stipulare una polizza assicurativa online è molto semplice e veloce. Con pochi click, infatti, è possibile ricevere un preventivo per la polizza della propria vettura e procedere in maniera spedita verso la stipula del contratto assicurativo. Le migliori compagnie assicurative, come ad esempio Genertel, assicurano inoltre un servizio di assistenza clienti preciso e veloce che accompagna l’utente lungo tutta la transazione di acquisto della polizza e per tutta la durata del contratto.

Grazie a questo servizio innovativo è possibile svolgere tutto direttamente da casa, collegandosi semplicemente al portale della compagnia assicurativa scelta, ed inserendo i propri dati e quelli della vettura. Inoltre, ogni utente ha la possibilità di personalizzare la propria offerta scegliendo le clausole e le garanzie da includere, e quali escludere. In questo modo si ha il totale controllo della situazione in base alle proprie esigenze di guida.