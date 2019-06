Avellino Rapporto Agenzia Nazionale Sanità: l’Asl di Avellino sorride 7 giugno 2019

Il trend complessivo che riguarda l’Asl di Avellino, sulla scorta dei dati del Rapporto della Agenzia Nazionale della Sanità – esiti 2018, riferiti alle prestazioni erogate nel 2017, conferma una tendenza al miglioramento dei dati.

Infatti, le percentuali di parti cesarei sono passate da un valore del 34,54% del 2015 a 26,59% del 2017; lo stesso dicasi per i dati relativi alla frattura del collo del femore, operata entro le 48 h, che mostrano il passaggio da un valore di 20,65% del 2015 ad un valore del 48,39 del 2017 (Dati Agenas – Asl Avellino).

I dati dell’Asl di Avellino evidenziano, quindi, come sia calato il numero di parti cesarei, così come è diminuito il numero di chi non sopravvive ad un infarto. Nello specifico, per i pazienti colpiti da infarto miocardico acuto ad ST elevato (STEMI), la proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni è passata dal 60,42 nel 2015 al 66, 06% del 2017 (Dati Agenas – Asl Avellino), la mortalità a 30 giorni per infarto miocardico acuto è passata dal 10,5% del 2015 al 7,69 del 2017 (Dati Agenas – Asl Avellino).

Per ciò che riguarda il tasso di mortalità a 30 giorni per lo scompenso cardiaco congestizio, i dati Agenas confermano la virtuosità dell’U.O.C. Cardiologia – UTIC del P.O. di Ariano Irpino mentre restano le criticità relative al P. O. di Sant’Angelo dei Lombardi per il quale l’Asl ha previsto un importante investimento con l’attivazione a breve dell’Unità Operativa Cardiologica.

Riguardo i dati sull’infarto miocardico acuto trattato entro due giorni e sulla mortalità a 30 giorni per la stessa patologia, l’attivazione presso il P.O. di Ariano Irpino dell’Emodinamica, per la quale si attende l’erogazione dei fondi per l’Edilizia Sanitaria ex art. 20, ridurrà i tempi necessari per la coronarografia che al momento viene effettuata presso l’Azienda Ospedaliera Moscati; per i pazienti con STEMI, le procedure di rivascolarizzazione (angioplastica e stent) vengono garantite entro due ore o entro massimo 24 h se questi ultimi sono stati preventivamente trattati con trombolisi efficace.