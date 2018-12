Rapina in un bar di via Matteotti, paura in centro. Dovrebbe essere di circa 300 euro il bottino di un malvivente che è entrato nel locale facendo intendere di essere armato.

Attimi di paura per il personale e i passanti che si trovavano in zona. Immediato l’arrivo delle volanti della Polizia, coordinate dal vice questore Elio Iannuzzi. Indagini in corso.