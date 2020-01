Rajae Bezzaz, l’inviata di Striscia la Notizia in Irpinia per rispondere all’appello di Nouhaila

Il caso delle tre sorelline e della mamma, cresciute a Teora ma bloccate in Marocco, è arrivato su Striscia La Notizia, grazie all’inviata Rajae Bezzaz, che ha intervistato la maggiore delle sorelle Nouhaila.

La ragazza ha lanciato un appello: la madre e le due sorelle più piccole di 13 e 10 anni non riescono a tornare in Italia. Il timore di Nouhaila, che attualmente vive a Modena con il fidanzato, è che possano essere state trattenute in Marocco dal padre.

“Sono state portate lì con l’inganno da mio fratello e mio padre, che le hanno strappato soldi e documenti” dice la giovane, mentre mostra all’inviata di Striscia anche un video in cui le sorelline insieme alla mamma chiedono aiuto per poter ritornare a Teora: “Non vogliano andare a scuola in Marocco, vogliamo ritornare a Teora il più presto possibile per non perdere l’anno”.

Rajae si è recata anche in Irpinia, a Teora, per poter parlare con il fratello, senza però successo.

QUI PER VEDERE IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA.