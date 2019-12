Raggi venerdì a Flumeri in visita a Industria Italiana Autobus

Alfredo Picariello – L’annuncio ufficiale arriverà molto probabilmente nella giornata di domani ma la macchina organizzativa del Comune di Roma è al lavoro già da qualche giorno. E in queste ore la notizia sta iniziando a circolare anche tra gli operai. Venerdì mattina il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, sarà in Irpinia, per la precisione a Flumeri, in visita a Industria Italiana Autobus. Il primo cittadino approfitterà della classica messa di Natale che, ormai da diversi anni, viene organizzata nello stabilimento della Valle Ufita.

Roma è molto interessata all’azienda irpina, principale fornitrice di autobus per la Capitale. Proprio in queste ore, Virginia Raggi ha annunciato l’acquisto di nuovi mezzi per rinnovare il parco circolante. Con la Raggi, dovrebbero essere a Flumeri venerdì anche il sottosegretario Carlo Sibilia, i parlamentari irpini Gubitosa, Maraia e Pallini ed il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.