Ragazzo si lancia nel vuoto dal terzo piano, paura in pieno centro

Ragazzo si lancia dal terzo piano, paura in centro città. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 19 in un edificio di via Roma, nei pressi della sede dell’Inps, all’incrocio con la chiesa di San Ciro.

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri del Comando provinciale di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, basata sulle testimonianze dei cittadini presenti in zona, il 20enne era in compagnia di un altro giovane prima di lanciarsi nel vuoto.

L’arrivo improvviso di qualcuno nell’abitazione avrebbe spinto il giovane al gesto, anche se si tratta di un’ipotesi ancora da verificare.

Il ragazzo è stato trasportato immediatamente al Moscati. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Alcuni testimoni avrebbero infatti riferito ai Carabinieri che il giovane era cosciente e che avrebbe anche pronunciato qualche parola, lamentosi in particolare per un forte dolore al braccio.

I Carabinieri sono al lavoro per fare luce sull’accaduto e risalire alle motivazioni che hanno spinto il giovane a lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono immediatamente accorsi numerosi cittadini.