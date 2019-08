Ragazzo 23enne ha malore e muore in ospedale: c’è l’inchiesta

di Andrea Fantucchio

La Procura di Benevento indaga sulla morte di un 23enne di Grottaminarda. Il giovane è stato colpito da una forte febbre e dolori allo stomaco, mentre era in casa. Così è stato trasportato in ospedale al Frangipane di Ariano Irpino. Dove le sue condizioni non sono mai migliorate. Proprio nella struttura ospedaliera è avvenuto il decesso.

I familiari del 23enne vogliono capire se potrebbero esserci responsabilità. E così la magistratura, dopo aver sequestrato la salma, disporrà l’autopsia. Sarà proprio l’esame irripetibile a dover accertare le esatte cause del decesso.

Sono già decine i messaggi di cordoglio alla famiglia del ragazzo. Conosciuto a Grottaminarda per la sua grande generosità. Toccante il ricordo della fidanzata: “Eri la mia roccia, la mia vita, non posso credere che non tornerai più e non potrò più stringerti a me”.