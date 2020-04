Ragazza irpina protagonista della fiction “Vivi e lascia Vivere” in onda su RaiUno

Boom di ascolti, 7 milioni, per “Vivi e lascia vivere” su RaiUno e tra i protagonisti della fiction è apparsa Alessia Ucciardo, 21enne di Montella che ha interpretato il ruolo di una addetta al bar. Da quanto si è visto nella prima puntata traspare che ci sia una particolare amicizia tra lei e Saverio, interpretato da Riccardo Lombardo. Quest’ultimo è sposato con Rosa (interpretata da Bianca Nappi) , migliore amica di Laura (interpretata da Elena Sofia Ricci). Per capire come evolverà la fiction, divisa in sei puntate, bisognerà seguirla.

Intanto Alessia, figlia di un carabiniere in servizio alla compagnia di Montella, si gode questo piccolo successo. La notizia di far parte del cast della fiction l’ha tenuta nascosta fino a qualche giorno prima anche ai suoi due fratelli Nunzio e Manuel, alla mamma Maria e al papà Corrado. “Tutto è iniziato senza volerlo, ho visto l’annuncio online del casting, ho inviato il curriculum e le immagini del mio book fotografico. Dopo qualche giorno sono stata contattata e ho fatto il provino superandolo” dice Alessia con un sorriso smagliante. La giovanissima irpina è alla sua prima esperienza nel mondo della tv. Alessia si è avvicinata al mondo dello spettacolo scegliendo di partecipare alle selezioni di Miss Italia in Campania e riuscendo a rappresentare la sua regione nel 2018 alle prefinali di Jesolo. Oltre a dedicarsi allo studio, Alessia è iscritta al corso di laurea di Psicologia, ha continuato a coltivare le sue passioni. Nel suo curriculum sfilate per noti marchi ma ha perfezionato la sua vena artistica frequentando una scuola di cinema e teatro a Napoli.

La prossima puntata di “Vivi e lascia vivere” sarà in onda su RaiUno giovedì 30 aprile.