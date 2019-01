Attualità “Raccontami…per non dimenticare”: giornata della memoria tra arte, musica e teatro 26 gennaio 2019

Appuntamento con la storia. Domani, domenica 27 gennaio alle 17, presso la Chiesa del Carmine in via Triggio di Avellino si terrà, in occasione della giornata della Memoria, “Raccontami… per non dimenticare”, evento Patrocinato dal Comune di Avellino e organizzato dall’Associazione “Il Bucaneve”, Cantiere Danza, Fond Mus it, La comunità sviluppo umano, il Teatro Gluck e il Teatro D’Europa.

Insieme arte, poesia, musica, teatro e danza. Al convegno di apertura interverranno per i saluti istituzionali il commissario, Giuseppe Priolo e il Dirigente del Settore Cultura, Gianluigi Marotta. La sociologa e scrittrice, Maria Ronca introdurrà e presenterà la serata con le testimonianze di Gaetana Aufiero, Scrittrice, Adelia Battista, giornalista e scrittrice, Paola De Lorenzo, Scrittrice, Marina Villani, Scrittrice.

A seguire lo spettacolo “La memoria vigile” con la regia di Luigi Frasca e l’adattamento teatrale a cura di Angela Caterina. I testi di Paola de Lorenzo, Roberto Lombardi, Marco Parisi, Maria Ronca. Da “I racconti di Minima di Adelia Battista sarà tratta la poesia “Un foglio dal diario di una Aktion” di Wladislaw Szlengel “Cosa leggeva ai morti”.

Gli interpreti: Vania Barbati, Angela Caterina, Susy Capolupo, Laura Forcellati, Roberto Lombardi, Marco Parisi, Maria Ronca. Affidate le musiche a cura di Paolo Godas, coreografia e danza Hilde Grella e la Mostra: “Memoria di un genocidio” a cura di Tiziana Guidi.

Presente anche l’artista Dorotea Virtuoso.