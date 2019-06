Attualità “Raccontami il Paesaggio Irpino”: premiati i vincitori del concorso fotografico e video 8 giugno 2019

Oggi presso l’I.T.I.S. Guido Dorso di Avellino si è tenuta la premiazione del concorso fotografico e video promosso dal CNR IRISS di Napoli, dal titolo Raccontami il Paesaggio Irpino, tale concorso ha avuto come protagonisti il biennio dell’Istituto tecnico industriale. Il concorso è inquadrato nell’ambito del progetto di ricerca “Strategie innovative per la rigenerazione e la fruizione di borghi e aree interne”, coordinato dalla Dott.ssa Stefania Oppido e dal team di ricerca Dott.ssa Stefania Ragozino, Dott.ssa Donatella Icolari. Alla premiazione parteciperanno l’architetto Di Guglielmo, il Dott. Pietro Mitrione e l’Architetto Valentina Corvigno in rappresentanza dell’associazione InLocoMotivi.

La ricerca promossa dal CNR di Napoli e recepita dagli studenti dell’ITIS di Avellino, ha avuto lo scopo di contribuire all’attivazione di processi di rigenerazione territoriale basati sulla valorizzazione del paesaggio come elemento identitario capace di generare innovazione sociale, economica e culturale.

L’iniziativa Raccontami il Paesaggio Irpino ha visto la produzione di numerose foto e video interviste relative al paesaggio dell’Alta Irpinia durante i viaggi didattici in treno nell’ambito del progetto “Il treno irpino della conoscenza. Viaggio tra storia, arte, letteratura, enogastronomia, archeologia, geografia e ambiente”, organizzati dall’associazione inLocoMotivi lungo la linea ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant’Antonio. Durante la premiazione è stato proiettato un cortometraggio eseguito con le video interviste effettuate dagli stessi alunni.

Le attività del gruppo di ricerca CNR IRISS e il corpo docenti dell’ITIS diretto dalla Prof.ssa Gabriella Pellegrini, attraverso l’utilizzo di strumenti partecipativi, hanno dato luogo ad un vero e proprio dialogo con le giovani generazioni per sollecitare interesse e coinvolgimento sul tema del paesaggio lavorando sulle dimensioni della conoscenza del proprio territorio, del racconto, dei legami affettivi, delle prospettive di realizzazione personale, utilizzando l’esperienza del Treno Irpino del Paesaggio come occasione per attivare tali riflessioni.