Raccolta differenziata, è boom in città: +40% in un anno

Marco Grasso – Differenziata boom in città: nel giro di un anno la raccolta è aumentata di oltre il 40 per cento. Una performance che, in attesa dei dati definitivi relativi al 2018, ci colloca di fatto al primo posto in Campania e al 18esimo a livello nazionale.

Nel 2017, si legge dal report consegnato in conferenza stampa dai vertici di Irpiniambente, la raccolta differenziata in città era ferma al 30.9 per cento, la peggiore performance a livello regionale. In Italia, invece, Avellino era al 95esimo posto, in fondo alla graduatoria.

La svolta è coincisa nel 2017 con la decisione dell’amministrazione comunale di eliminare le postazioni stradali, a favore del sistema “porta a porta”. Le frazione di rifiuti raccolte sono così aumentate vertiginosamente nel giro di un anno. E’ il caso dell’organico (oggi incide per il 32% sui rifiuti togtali), ma anche della carta (8%) e del multimateriale (9%).

“E’ stato fatto un lavoro importante”, precisa soddisfatto l’amministratore di Irpiniambiente Nicola Boccalone, “di cui va dato merito prima di tutto ai cittadini che hanno dimostrato di aver voltato pagina e di tenere davvero alla pulizia della nostra città. La performance è davvero importante e questo ci deve spingere a fare sempre meglio ed ad allargare il più possibile il trend a tutta la provincia”.

A livello provinciale il dato si ferma al 60.15 per cento, in costante crescita dal 2010 e in aumento di due punti percentuali rispetto al 2017. Il dato è superiore alla media nazionale (55.52%), del Sud (41.89) e del Centro (51.77). Guida il Nord, con una raccolta differenziata del 66.19.

“L’Irpinia dimostra ancora una volta di non essere solo inefficienza e disservizi, ma anche qualità e professionalità. E’ un dato straordinario – precisa il presidente della Provincia Domenico Biancardi – che va ulteriormente migliorato. Ridurre i costi di trasporto, magari allestendo delle isole ecologiche, potrebbe essere la prossima sfida”.

Avellino registra la performance migliore a livello provinciale, dove si segnalano anche i dati assolutamente positivi di Cassano (+17.71%), Rotondi (+16.33%), San Martino Valle Caudina (+12.71%), Aiello del Sabato (+10.52%), Cervinara (+9.64%) e Ospedaletto d’Alpinolo (+9.24%).