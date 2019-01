Altre news dall'Italia e dal Mondo Quota 100, si parte. Inps: ecco come fare per presentare la domanda 29 gennaio 2019

Quota 100 si parte. L’Inps dà il via al meccanismo che consente di presentare le domande per poter andare in pensione in anticipo. Se già si è in possesso del pin dell’Istituto, la domanda può essere presentata telematicamente altrimenti contattando il call center, i patronati o altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio.

La modalità indicata di presentazione delle domande, scrive l’Istituto, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

L’Inps ricorda anzitutto che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che disciplina l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100) e che fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026 oltre alla proroga dell’opzione donna.