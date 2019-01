Politica “Quo vadis Europa?”, al Circolo della Stampa l’esordio regionale dell’Associazione Europea dei Giovani 30 gennaio 2019

“Quo Vadis Europa? Il sogno dell’Europa e la minaccia del populismo”. E’ questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione Europea dei Giovani per dopodomani, venerdì 1° febbraio, con inizio alle 17:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino.

L’appuntamento, che segna l’esordio in Campania per la giovane associazione nata a Roma, vedrà autorevoli rappresentanti delle istituzioni offrire il proprio punto di vista in merito alle azioni da mettere in campo per scrollare dall’opinione pubblica la visione dell’Europa come entità poco attenta alle necessità dei Paesi membri. Sarà l’occasione per sfatare insieme una serie di luoghi comuni che impediscono la piena consapevolezza della grande occasione che la Comunità Europea può essere per i giovani e i cittadini tutti.

Moderati da Domenico Bonaventura, giornalista de Il Mattino, interverranno Francesco Tabacchino, presidente dell’Associazione Europea dei Giovani, Valentina Giacobbe, coordinatore regionale dell’associazione, Domenico Biancardi, presidente della Provincia di Avellino, Ugo Grassi, senatore del M5S, Giuseppe Gargani, già eurodeputato, e Umberto Del Basso De Caro, deputato del Pd.

Nel corso dell’incontro verranno letti anche dei contributi inviati dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e dal Capo Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diana Agosti, socio onorario AEG.