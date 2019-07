Avellino “Qui la cosa puzza”, raccolta firme ad Avellino contro l’inquinamento nella Valle del Sabato 25 luglio 2019

Sabato dalle 18 alle 21, Avellino Rinasce, insieme a “La Comunità per lo sviluppo umano” terrà un banchetto di raccolta firme a sostegno della petizione “Qui qualcosa ci puzza” lanciata dall’Ass. “Salviamo la valle del sabato” affinchè le autorità preposte si facciano carico di trovare una risposta all’invivibilità della zona dello STIR.

L’impianto di trattamento rifiuti infatti emana un odore nauseabondo che rende la vita impossibile alle persone del luogo. Pur non essendo una nostra iniziativa riteniamo doveroso un gesto di solidarietà e per tanto aspettiamo la cittadinanza al Corso Vittorio Emanuele perchè apponga la propria firma a sostegno della Petizione. Ma non sarà il solo tema trattato.

Contestualmente esporremo manifesti di protesta per la scellerata decisione del mancato trasferimento ASL all’ ex-Moscati in favore del Maffuci: intendiamo sottolineare il vuoto della politica e delle istituzioni sulla vicenda chiamando per nome e cognome i protagonisti di tanta indifferenza.