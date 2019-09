Attualità Primo Piano Questura, cambio ai vertici: Maria Rosaria Romano è il nuovo Capo di Gabinetto 16 settembre 2019

Nella mattinata odierna, in un clima di cordiale serenità il Questore di Avellino Luigi Botte ha dato il benvenuto al nuovo Capo di Gabinetto, il Vice Questore della Polizia di Stato Dr.ssa Maria Rosaria Romano, che sostituisce la Dr.ssa Ornella Iorio, trasferita alla Questura di Salerno.

Un curriculum costellato da molteplici incarichi quello del nuovo Dirigente giunto in Via Palatucci.

Casertana di origine, è entrata nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 2000 ed ha avuto come prima sede di servizio la Questura di Trieste, dove per due anni ha svolto l’incarico di Funzionario addetto sia presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che presso l’Ufficio di Gabinetto, in qualità di portavoce del Questore.

Trasferita alla Questura di Napoli è stata Funzionario Coordinatore dell’U.P.G.S.P., per poi dirigere la Sezione Minori della locale Squadra Mobile.

Ha espletato la funzione di Vice Dirigente presso i Commissariati di Giugliano Villaricca e San Ferdinando di Napoli per poi assumere la direzione dei Commissariati di Pompei e Posillipo.

Successivamente è stata nuovamente trasferita alla Questura di Napoli per assumere il delicato incarico di Funzionario addetto alla DIGOS – Sezione Informativa. Dopo aver frequentato il corso di alta formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in Roma, e stata assegnata alla Questura di Avellino. Da oggi, 16 settembre 2019 è il nuovo portavoce della Questura avellinese.