Questura Avellino, la chiesa Evangelica regala 750 mascherine

La Chiesa Evangelica Assemblee di Dio in Italia, nella persona del Ministro di Culto Renato Mottola è stata ricevuta dal Questore di Avellino Maurizio Terrazzi. Il pastore evangelico, portavoce dell’Ente Morale, ha voluto esprimere vicinanza alla Polizia di Stato Irpina attraverso la consegna di 750 mascherine medicali, in segno di incoraggiamento e di stima nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, chiamati quotidianamente – mai come in questo momento- a profondore il massimo impegno sul territorio, al servizio della collettività.

Un significativo, tangibile gesto di solidarietà particolarmente apprezzato dal Questore che ha sottolineato come ogni forma di vicinanza, rapportata al delicato momento, costituisce valore aggiunto e volano trainante per la macchina della sicurezza a cui sono chiamati tutti i poliziotti in un ruolo determinante nella gestione dell’attuale a crisi.