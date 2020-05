Attualità In Evidenza Primo Piano Quest’anno la soluzione per andare al mare sicuri è made in Irpinia. Ecco BeachGo contro il Covid-19 28 maggio 2020

Alfredo Picariello – Quest’anno la soluzione per andare al mare sicuri è made in Irpinia. Ecco BeachGo contro il Covid-19. L’idea innovativa è, ancora una volta, dei due giovani imprenditori digitali irpini Lorenzo Ridente e Giuseppe Milinici. Due supermenti che, nel 2017, hanno fondato la startup innovativa “Flamingo srl”. Lo scorso anno “Flamingo” ha partorito “Flamingo Resorts”, il suo primo prodotto che consiste in un’app per digitalizzare i villaggi turistici.

L’idea è subito piaciuta a tanti. Su di essa, ci ha investito “Luiss EnLabs” di Roma, l’incubatore certificato dell’università capitolina. “Flamingo”, inoltre, di recente è stata selezionata da Invitalia per la finale nazionale di “Factorympresa Turismo”.

“Quest’anno – affermano Ridente e Milinici – abbiamo voluto far sposare l’innovazione alla sicurezza. Abbiamo dunque deciso di trovare una soluzione per poter rendere le spiagge sicure. Da qui nasce il nostro secondo progetto, ovvero BeachGo”.

Dall’idea all’azione, il passo è stato breve. “BeachGo” gestisce le prenotazioni dello stabilimento balneare, sia esso privato che pubblico; l’utente può prenotare dall’app comodamente da casa il proprio ombrellone in spiaggia, evitando così ogni forma di assembramento all’arrivo.

Può inoltre prenotare i servizi collegati: la cabina, una sdraio in più, il parcheggio, può inoltre ordinare al bar stando comodamente sotto l’ombrellone, o prenotare il proprio posto al ristorante dello stabilimento. Consente alla struttura di gestire il database dei bagnanti, evitare assembramenti e file in ogni situazione e favorire il contact tracing in caso di un contagio.

Previsto, inoltre, anche il braccialetto smart con sensori ad alta tecnologia che tiene costantemente sotto controllo i parametri vitali: frequenza cardiaca; saturazione ossigeno nel sangue Sp02; pressione arteriosa; temperatura.