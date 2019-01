Benevento Quel via vai di giovani donne e uomini aveva insospettito i Carabinieri: sequestrato appartamento a luci rosse 15 gennaio 2019

I Carabinieri di San Giorgio del Sannio da giorni avevano sotto stretta osservazione un appartamento di Via Roma al civico 67. Anomali i movimenti di uomini e giovani donne che da giorni interessavano il palazzo. I primi accertamenti documentali effettivamente hanno riscontrato le intuizioni, in quanto un appartamento del palazzo era stato regolarmente preso in fitto da una cittadina domenicana con precedenti per sfruttamento della prostituzione, alcuni dei quali commessi ad Aiello del Sabato in provincia di Avellino.

Nei giorni scorsi sono scattati così i controlli e nell’appartamento sono state identificate due giovani donne, entrambe originarie della Repubblica Domenicana. Nel corso dei giorni di osservazione sono stati identificati anche dei clienti che convocati dai Carabinieri di San Giorgio del Sannio hanno ammesso di aver consumato rapporti sessuali all’interno dell’appartamento con diverse donne previo pagamento di cospicue somme di denaro.

Gli annunci erano disponibili online su Bakecaincontri e già telefonicamente si pattuivano le prestazioni sessuali che avevano un costo approssimativo di almeno cinquanta euro.

L’appartamento è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri di San Giorgio del Sannio per verificare eventuali responsabilità della proprietà dell’immobile e di coloro che gestivano la casa d’appuntamento. Allo stato le indagate per sfruttamento della prostituzione sono due donne domenicane che hanno già fatto parziali ammissioni sulle loro responsabilità nel giro di prostituzione scoperto.