Cronaca Quattro incendi nella notte: vigili del fuoco in azione 14 marzo 2018

Altri tre incendi sono stati circoscritti e domati dai Vigili del Fuoco di Avellino nella notte appena trascorsa.

Dopo il caso registrato ad Avella, nel piazzale di un’azienda dedita alla lavorazione di ciliegie (nell’operazione sono state impegnate per circa tre ore due squadre), i caschi rossi hanno risposto anche alla segnalazione in via Baccanico ad Avellino per un principio d’incendio davanti ad un esercizio commerciale del posto.

Le fiamme sono state prontamente spente evitando che le stesse si estendessero all’interno.

Alle ore 01’13, a Volturara Irpina, in via Cimitero, un incendio è divampato in un deposito agricolo. Ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Montella, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale. Il rogo di paglia e attrezzi vari, è stato spento e messo in sicurezza l’area.

Ultimo incendio si è verificato all’alba sull’autostrada Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Grottaminarda in direzione Napoli, dove ad andare a fuoco un autotreno che trasportava balle di paglia.

Ad intervenire la squadra del distaccamento di Grottaminarda ed una dalla sede centrale di Avellino. Lunghe le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.